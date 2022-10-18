ولي عهد الكويت يبكي أثناء تلاوة هذه الآية أمام مجلس الأمة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

لم يتمالك ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، دموعه خلال إلقاء كلمة في أولى جلسات مجلس الأمة الجديد بعد الانتخابات، اليوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “المجلس” الكويتي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ولي عهد الكويت، يبكي خلال تلاوته آية قرآنية من سورة آل عمران: “ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا”، وسط تصفيق حار من الجمهور.

وقال ولي العهد الكويتي إن “على المواطن الكويتي مسؤولية المتابعة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم، وأضاف: “الكل شريك في تحمل مسؤولية الشعب والأسرة الحاكمة كل في موقعه ومنصبه”.

وشدد على ضرورة “امتناع المجلس عن تقديم العطاءات ورفع الجلسات قبل موعدها المقرر ورفع الأصوات التي تخرج عن أدبيات الحوار”، وقال إن “السلطة التنفيذية تتحمل مسؤولية النزول إلى القاعدة والتطرق إلى احتياجات المواطنين”.

وأضاف: “لا تستمع إلى دعاة الفرقة والفتنة الذين يراهنون على ضرب الوحدة الوطنية”.