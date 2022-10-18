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«الغذاء والدواء»: 3 طرق للتفريق بين العسل المغشوش والأصلي
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«الغذاء والدواء»: 3 طرق للتفريق بين العسل المغشوش والأصلي

«الغذاء والدواء»: 3 طرق للتفريق بين العسل المغشوش والأصلي

«الغذاء والدواء»: 3 طرق للتفريق بين العسل المغشوش والأصلي
٠٦:٤٥:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة للادعاءات المنتشرة بأن يمكن التفريق بين العسل المغشوش والأصلي عبر القدرة على امتصاص النشا.

مسحوق النشا لتمييز العسل

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن الأقاويل حول التمييز بين العسـل الطبيعي والعسل المغشوش عن طريق قدرة العسل على امتصاص مسحوق النشا، هو رأي خاطئ، وطريقة غير علمية.

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3 طرق لمعرفة جودة العسل

وأفادت الهيئة أن هناك 3 طرق لتحدد جودة العسـل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة منها:

  • الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال والذي يعتبر مؤشر على حفظ وتخزيـن العسـل تحـت ظـروف مناسبة.
  • الكشف عن محتوى السكريات والذي يعتبر مؤشر على الغش في العسل.
  • اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.

الكلمات الدلالية:
أراء علمية إنزيم الدياستيز العسل الأصلي الغش في العسل شائعات مسحوق النشاء هيئة الغذاء والدواء

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