«الغذاء والدواء»: 3 طرق للتفريق بين العسل المغشوش والأصلي

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة للادعاءات المنتشرة بأن يمكن التفريق بين العسل المغشوش والأصلي عبر القدرة على امتصاص النشا.

مسحوق النشا لتمييز العسل

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن الأقاويل حول التمييز بين العسـل الطبيعي والعسل المغشوش عن طريق قدرة العسل على امتصاص مسحوق النشا، هو رأي خاطئ، وطريقة غير علمية.

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3 طرق لمعرفة جودة العسل

وأفادت الهيئة أن هناك 3 طرق لتحدد جودة العسـل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة منها: