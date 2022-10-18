لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة ببرنامج العمل عن بعد

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات، وفقا للتفاصيل.