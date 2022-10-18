الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة ببرنامج العمل عن بعد
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لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة ببرنامج العمل عن بعد

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة ببرنامج العمل عن بعد

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة ببرنامج العمل عن بعد
٠٦:١٩:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات، وفقا للتفاصيل.

المسميات الوظيفية :

  • مندوب مبيعات
  • مدير مالي
  • مساعد اداري
  • أخصائي إداري
  • كاتب اداري
  • مندوب مبيعات
  • مصمم إعلان
  • كاتب بيانات عملاء
  • منسق منتجات
  • موظف استقبال
  • مساعد اداري
  • مندوب مشتريات

فضلا عن عدد آخر من الوظائف.

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رابط التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات، ورابط التقديم، عبر بوابة التوظيف الرسمية، يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

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برنامج العمل عن بعد حملة الثانوية فرصة عمل وزارة الموارد البشرية وظائف شاغرة

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