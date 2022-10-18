لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة ببرنامج العمل عن بعد
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات، وفقا للتفاصيل.
المسميات الوظيفية :
- مندوب مبيعات
- مدير مالي
- مساعد اداري
- أخصائي إداري
- كاتب اداري
- مندوب مبيعات
- مصمم إعلان
- كاتب بيانات عملاء
- منسق منتجات
- موظف استقبال
- مساعد اداري
- مندوب مشتريات
فضلا عن عدد آخر من الوظائف.
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رابط التقديم:
للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات، ورابط التقديم، عبر بوابة التوظيف الرسمية، يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي: ( هنا ).