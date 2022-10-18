التقديم يبدأ اليوم.. 100 وظيفة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر قرابة 100 وظيفة شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية: