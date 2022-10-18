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التقديم يبدأ اليوم.. 100 وظيفة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»
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التقديم يبدأ اليوم.. 100 وظيفة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»

التقديم يبدأ اليوم.. 100 وظيفة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»

التقديم يبدأ اليوم.. 100 وظيفة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»
٠٥:٥٨:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر قرابة 100 وظيفة شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • الممرضة الرئيسية.
  • المدقق السريري – مريض خارجي.
  • مدير عيادة العناية بالجمال.
  • ممرضة العناية بالجروح.
  • إرشادات طبية.
  • معالج فيزيائي.
  • أخصائي علاج وظيفي.
  • أخصائي صدى.
  • اخصائي تسويق الكتروني.
  • أخصائية تغذية علاجية.
  • منسق.
  • مدير الخدمات المساعدة.
  • المدقق السريري – في المريض.
  • منسق حساب المريض.
  • منسق المطالبات.
  • محاسب عام الأستاذ.
  • منسق رعاية المرضى.
  • مدير صحة المنزل.
  • منسق خدمات المرضى.
  • مدير المنطقة.
  • الممرضة المسؤولة.
  • مشرف الإيرادات والمصروفات.
  • محاسب رواتب.
  • وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية فرص وظائف

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