التقديم يبدأ اليوم.. 100 وظيفة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر قرابة 100 وظيفة شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- الممرضة الرئيسية.
- المدقق السريري – مريض خارجي.
- مدير عيادة العناية بالجمال.
- ممرضة العناية بالجروح.
- إرشادات طبية.
- معالج فيزيائي.
- أخصائي علاج وظيفي.
- أخصائي صدى.
- اخصائي تسويق الكتروني.
- أخصائية تغذية علاجية.
- منسق.
- مدير الخدمات المساعدة.
- المدقق السريري – في المريض.
- منسق حساب المريض.
- منسق المطالبات.
- محاسب عام الأستاذ.
- منسق رعاية المرضى.
- مدير صحة المنزل.
- منسق خدمات المرضى.
- مدير المنطقة.
- الممرضة المسؤولة.
- مشرف الإيرادات والمصروفات.
- محاسب رواتب.
- وظائف أخرى متعددة …
طريقة التقديم:
وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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