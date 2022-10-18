الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الكشف عن سر هاشتاق « ماشين صح» الذي أطلقته الوزارات والمؤسسات
تحذير عاجل من «التعليم» للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين: سنة سجن وغرامة 500 ألف ريال
بهذه الشرروط .. يمكن للأرملة إضافة تابعين للاستفادة من الدعم؟
الأمين العام لأوبك: النفط بحاجة إلى 12.1 تريليون دولار استثمارات
الأحد.. “تعليم الحدود الشمالية” تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي للمدارس
للوقاية من السكري.. احرص على تناول هذه الفيتامينات والمعادن

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الكشف عن سر هاشتاق « ماشين صح» الذي أطلقته الوزارات والمؤسسات

الكشف عن سر هاشتاق « ماشين صح» الذي أطلقته الوزارات والمؤسسات

الكشف عن سر هاشتاق « ماشين صح» الذي أطلقته الوزارات والمؤسسات
٠٥:٥٣:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

بعد حالة الجدل التي أثارتها عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد اطلاق هاشتاق بعنوان “ماشين صح”.

وتسائل المغردون حول المقصود من الوسم، حيث اتضح لاحقا أنها حملة توعوية بخصوص السلامة المرورية.
وشكرت اللجنة الاعلامية الوزارية للسلامة المرورية المواطنين والمقيمين على التزامهم بالقوانين المرورية، وانعكاس ذلك على الإحصائيات الصادرة مؤخرًا.

وقالت في تغريدة عبر حسابها “بتويتر”: ندري أن الهواجيس تجيبك وتوديك لكن شكرًا لأنك ماشي صح.
وأعادت وزارة الصحة التغريدة وعلقت عليها بالقول :” التزامك بالقواعد المرورية يوصلك سالم بإذن الله”.

اقرأ أيضا :

«شكرًا محمد لأنك ماشي صح».. تغريدات غامضة من الوزارات تثير الجدل.. ما القصة؟

وكانت وزارة الصحة أول من أطلق هذا الوسم، إذ كتبت تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” قالت فيها “شكرًا محمد لأنك ماشي صح.. ماشين صح”. وعقب ذلك، قال الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على “تويتر” أيضًا” “شكراً خالد لأنك ماشي صح.. #ماشين_صح”.

كما كتب حساب هيئة الهلال الأحمر “شكراً فهد لأنك ماشي صح.. #ماشين_صح”، وشاركت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالقول: “شكراً عبدالله لأنك ماشي صح”.

الكلمات الدلالية:
السلامة المرورية المرور ماشين صح وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
إغلاق مقهى شهير بـ”شفا الرياض” ومصادرة أدواته لسوء النظافة (صور وفيديو)

إغلاق مقهى شهير بـ”شفا الرياض” ومصادرة أدواته لسوء النظافة (صور وفيديو)

١٢:٠٥ ص، الخميس، ٠٨ مايو ٢٠١٤
59% للمعلمين و51% للمعلمات.. تعليم المدينة يُعلن حركة النقل الداخلي

59% للمعلمين و51% للمعلمات.. تعليم المدينة يُعلن حركة النقل الداخلي

٠٤:٤٦ م، الخميس، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
«التعليم»: لا تعديل بسلم رواتب المعلمين في الوقت الحالي

«التعليم»: لا تعديل بسلم رواتب المعلمين في الوقت الحالي

٠٤:٥٠ م، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦
مكافحة المخدرات: هذه الأدوات تدل على وصول ابنك لمرحلة الإدمان (صورة)

مكافحة المخدرات: هذه الأدوات تدل على وصول ابنك لمرحلة الإدمان (صورة)

٠٢:٠٦ م، السبت، ١٢ يوليو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *