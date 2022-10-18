الكشف عن سر هاشتاق « ماشين صح» الذي أطلقته الوزارات والمؤسسات

تواصل-فريق التحرير :

بعد حالة الجدل التي أثارتها عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد اطلاق هاشتاق بعنوان “ماشين صح”.

وتسائل المغردون حول المقصود من الوسم، حيث اتضح لاحقا أنها حملة توعوية بخصوص السلامة المرورية.

وشكرت اللجنة الاعلامية الوزارية للسلامة المرورية المواطنين والمقيمين على التزامهم بالقوانين المرورية، وانعكاس ذلك على الإحصائيات الصادرة مؤخرًا.

وقالت في تغريدة عبر حسابها “بتويتر”: ندري أن الهواجيس تجيبك وتوديك لكن شكرًا لأنك ماشي صح.

وأعادت وزارة الصحة التغريدة وعلقت عليها بالقول :” التزامك بالقواعد المرورية يوصلك سالم بإذن الله”.

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وكانت وزارة الصحة أول من أطلق هذا الوسم، إذ كتبت تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” قالت فيها “شكرًا محمد لأنك ماشي صح.. ماشين صح”. وعقب ذلك، قال الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على “تويتر” أيضًا” “شكراً خالد لأنك ماشي صح.. #ماشين_صح”.

كما كتب حساب هيئة الهلال الأحمر “شكراً فهد لأنك ماشي صح.. #ماشين_صح”، وشاركت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالقول: “شكراً عبدالله لأنك ماشي صح”.