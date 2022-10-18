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نشطاء البيئة ضد «البيئة» سكب للحليب وغلق للجسور في لندن (فيديو)
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نشطاء البيئة ضد «البيئة» سكب للحليب وغلق للجسور في لندن (فيديو)

نشطاء البيئة ضد «البيئة» سكب للحليب وغلق للجسور في لندن (فيديو)

نشطاء البيئة ضد «البيئة» سكب للحليب وغلق للجسور في لندن (فيديو)
٠٥:٥٧:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

واصل نشطاء وأنصار البيئة، في بريطانيا، احتجاجاتهم، قبيل انعقاد مؤتمر المناخ، وتزامنا مع مظاهرات متكررة في لندن وباريس.

وتمكن المحتجون من إغلاق جسر دارتفورد، شرقي لندن، لليوم الثاني على التوالي بعد تسلق نشطاء البيئة على أسواره ورفض نزولهم منذ الأمس.

تضرر الشركات والأفراد

وتسبب إغلاق الجسر في تعطل مصالح الآلاف، من الشركات والأفراد، فيما يعترض النشطاء البيئيون على إصدار تراخيص لشركات النفط في بريطانيا.

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سكب الحليب ودهسه بالأقدام

وفق وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، قيام نشطاء نباتيين في لندن بسكب المئات من لترات الألبان في الشوارع.

ويطالب النشطاء النباتيون الحكومة البريطانية بسن قانون ينص على منع الناس بالقوة من أكل اللحوم وحظر تناول منتجاتها.

وأقدموا في المقطع، على سكب الحليب وسط الطريق العام بعد أخذه من المتاجر على مرأى ومسمع من المارة على الرغم من أزمة الغذاء الطاحنة التي تضرب العالم.

يأتي ذلك فيما تعاني العديد من دول الغرب من أزمة غذاء خانقة، وباتت أرفف المتاجر خاوية من العديد من الأطعمة والأغذية، التي كانت تتوافر بالأطنان من قبل.

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باريس بريطانيا تعطل جسر واتفورد جسر واتفورد سكب الحليب لندن مظاهرات نشطاء البيئة

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