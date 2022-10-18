الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تحذير عاجل من «التعليم» للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين: سنة سجن وغرامة 500 ألف ريال
بهذه الشرروط .. يمكن للأرملة إضافة تابعين للاستفادة من الدعم؟
الأمين العام لأوبك: النفط بحاجة إلى 12.1 تريليون دولار استثمارات
الأحد.. “تعليم الحدود الشمالية” تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي للمدارس
للوقاية من السكري.. احرص على تناول هذه الفيتامينات والمعادن
«الجوازات»: في 3 خطوات.. حدِّث معلومات جواز سفر المقيمين عبر «أبشر»

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بهذه الشرروط .. يمكن للأرملة إضافة تابعين للاستفادة من الدعم؟

بهذه الشرروط .. يمكن للأرملة إضافة تابعين للاستفادة من الدعم؟

بهذه الشرروط .. يمكن للأرملة إضافة تابعين للاستفادة من الدعم؟
٠٥:١٩:٥١ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للأرملة التسجيل في البرنامج وإضافة التابعين والاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على سؤال بشأن مدى إمكانية تسجيل الأرملة للتابعين.

مستندات مطلوبة

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “بإمكان الأرملة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة التالية:

– صك حصر الورثة

– أو شهادة ميلاد التابعين

– أو بطاقة العائلة

اقرأ أيضا:

حساب المواطن يوضح المقصود بـ«مشهد سكن»

شروط الأهلية:

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن ضمن الشروط، أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن الاستعلام عن دعم حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن تعديل المعلومات وتأثر الأهلية

الكلمات الدلالية:
الأرملة برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
«أرامكو» تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على «مستودع جدة».. والحريق الناجم عنه؟

«أرامكو» تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على «مستودع جدة».. والحريق الناجم عنه؟

٠٧:٤١ م، الثلاثاء، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠
تعرف على المستندات المطلوبة لصرف تعويضات إزالة الأحياء العشوائية بجدة

تعرف على المستندات المطلوبة لصرف تعويضات إزالة الأحياء العشوائية بجدة

٠٢:٢٨ م، الأثنين، ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
الداخلية تعلن عن اشتراطات خاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها

الداخلية تعلن عن اشتراطات خاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها

٠٣:٠٤ م، الخميس، ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
«حساب المواطن» لمن لم يصرفوا الدفعة الثالثة: «افحصوا الدخل» 

«حساب المواطن» لمن لم يصرفوا الدفعة الثالثة: «افحصوا الدخل» 

٠٧:٣٨ م، الأربعاء، ١٤ فبراير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *