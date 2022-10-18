بهذه الشرروط .. يمكن للأرملة إضافة تابعين للاستفادة من الدعم؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للأرملة التسجيل في البرنامج وإضافة التابعين والاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على سؤال بشأن مدى إمكانية تسجيل الأرملة للتابعين.

مستندات مطلوبة

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “بإمكان الأرملة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة التالية:

– صك حصر الورثة

– أو شهادة ميلاد التابعين

– أو بطاقة العائلة

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شروط الأهلية:

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن ضمن الشروط، أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن الاستعلام عن دعم حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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