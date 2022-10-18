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الأحد.. “تعليم الحدود الشمالية” تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي للمدارس
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الأحد.. “تعليم الحدود الشمالية” تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي للمدارس

الأحد.. “تعليم الحدود الشمالية” تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي للمدارس

الأحد.. “تعليم الحدود الشمالية” تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي للمدارس
٠٤:٥٤:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم المنطقة الحدود الشمالية، عن بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي لمدارس المنطقة.

الدوام الشتوي يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد

وأوضحت على حسابها في “تويتر، أن العمل بتوقيت الدوام الشتوي لمدارس المنطقة، سيكون -بمشيئة الله- اعتبارًا من يوم الأحد القادم 1444/3/27 هـ  الموافق 2022/10/23 م .

وأشار إلى أن الدوام الشتوي لمدارس المنطقة والمقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل، سيكون على النحو التالي:

1 – بداية الاصطفاف للبنين سيكون بداية من الساعة الـ 8 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 8،15 صباحًا.

2 – بداية الاصطفاف للبنات سيكون بداية من الساعة الـ 7،45 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 8 صباحًا.

ونشرت الإدارة بيانًا على حسابها كان نصه: «تبدأ إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية الأحد القادم، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها، ويبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب وفقًا للتوقيت الشتوي عند الساعة الثامنة صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والربع, فيما يبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا».

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الكلمات الدلالية:
إدارة تعليم الحدود التوقيت الشتوي الدوام الشتوي للمدارس منطقة الحدود الشمالية

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