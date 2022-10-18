الأمين العام لأوبك: النفط بحاجة إلى 12.1 تريليون دولار استثمارات

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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، إن النفط سيظل صاحب النصيب الأكبر في مزيج الطاقة، مؤكدًا أن خفض الانبعاثات يجب أن يكون له مسارات متعددة وينبغي وضعها جميعًا في الاعتبار.

وأشار إلى أن النفط بحاجة إلى 12.1 تريليون دولار استثمارات على المدى الطويل، مؤكدًا أن عدم توفير الاستثمارات اللازمة في القطاع قد يؤدي إلى نقص وتقلبات.

وأضاف أن المنظمة ستدافع عن انتقال متوازن وشامل للطاقة لا يستثني أحدًا، متابعًا: “الطلب على الطاقة من المنتظر أن يرتفع بشدة بواقع 23%”.

أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة

وفي تصريحات سابقة، أكد “الغيص” أن “أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة”، مؤكدًا أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

وأشار الغيص إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي له انعكاس واضح على الطلب على النفط، وأوبك+ اتخذت قرارًا استباقيًا، مضيفًا: “نحن لا نتحكم في الأسعار.. والمنظمة لا تستهدف سعرًا معينًا، ولكن تستهدف التوازن بين العرض والطلب”.

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