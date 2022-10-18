ارتفاع في مؤشر سوق الأسهم.. وقيمة التداول 5.8 مليارات ريال

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم مرتفعًا 243.57 نقطة ليقفل عند مستوى 11809.95 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 148 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 40 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وأنعام القابضة، والحكير، والبحري، والاستثمار الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ساب للتكافل، وأسلاك، وأنابيب الشرق، والكيميائية، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94% و 2.87% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وزين السعودية، والأهلي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، ومعادن، والإنماء، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 68.86 نقطة ليقفل عند مستوى 19725.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 700 مليون سهم تقاسمتها 3417 صفقة.

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