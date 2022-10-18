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لإصلاح مشاكل فنية.. «هيونداي» و«كيا» تخصصان هذا المبلغ الضخم من أرباحهما
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لإصلاح مشاكل فنية.. «هيونداي» و«كيا» تخصصان هذا المبلغ الضخم من أرباحهما

لإصلاح مشاكل فنية.. «هيونداي» و«كيا» تخصصان هذا المبلغ الضخم من أرباحهما

لإصلاح مشاكل فنية.. «هيونداي» و«كيا» تخصصان هذا المبلغ الضخم من أرباحهما
٠٤:٤٦:٣٨ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت تقارير إعلامية أن “هيونداي موتور” وشركة “كيا” التابعة تعتزمان تخصيص 2.9 تريليون وون (ملياري دولار) من أرباح الربع الثالث لمعالجة المشاكل الفنية المتعلقة بمحرك “ثيتا جي دي آي” Theta GDI، بحسب “بلومبرج”.

وفي بيان، اليوم، قالت “هيونداي”  إن مالكي السيارات طالبوا باستبدال محركات “ثيتا” بمعدل أعلى من المتوقع منذ عام 2020، كجزء من خدمة الضمان مدى الحياة التي توفرها صانعة السيارات.

تخصيص 1.3 تريليون وون لمعالجة المشاكل الفنية

وأضافت الشركتان أن “هيونداي” ستخصص 1.3 تريليون وون، مقابل 1.54 تريليون وون تخصصها “كيا”، ما يمثل 44% و66% على التوالي من أرباح التشغيل المقدرة للربع الثالث.

وأوضحت الشركات أنه سيتم تخصيص الأموال لتحسين جودة السيارة وسلامتها، مضيفة أنها ستسعى لاستعادة ثقة المستهلك.

واستدعت الشركتان ما يصل إلى 1.2 مليون سيارة في الولايات المتحدة في عام 2017 بسبب مشاكل المحرك، وخصصت 3.36 تريليون وون في عام 2020 لتسوية دعوى جماعية رفعها السائقون الأمريكيون عام 2019، تزعم وجود عيب في محركات معينة يسبب اشتعال النيران.

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الكلمات الدلالية:
بلومبرج تيتا جي دي آي كيا هيونداي هيونداي موتور

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