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للوقاية من السكري.. احرص على تناول هذه الفيتامينات والمعادن

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للوقاية من السكري.. احرص على تناول هذه الفيتامينات والمعادن

للوقاية من السكري.. احرص على تناول هذه الفيتامينات والمعادن

للوقاية من السكري.. احرص على تناول هذه الفيتامينات والمعادن
٠٤:٥٣:٢٤ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مجلة اضطرابات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والمناعة، اليوم الثلاثاء، أن النقص في 4 فيتامينات ومعادن تعني الإصابة بمرض السكري، وهي الماغنسيوم والزنك والكروم وفيتامين د.

وأضاف أن وجود هذه الفيتامينات والمعادن في الغذاء، يلعب دورًا حاسمًا في إنتاج الأنسولين وفعاليته، وفق موقع “روسيا اليوم”.

أعراض الإصابة بالسكري

وأوضحت المجلة أن نقص فيتامين (د) هو عامل خطر للإصابة بمرض السكري بالإضافة إلى مضاعفاته، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفق المصدر ذاته، فإن “نقص المغنيسيوم قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري”، إذ يوجد المغنيسيوم في مجموعة واسعة من الأطعمة بما في ذلك كميات عالية منه في حبوب النخالة وبعض البذور والمكسرات والسبانخ.

كما أن نقص الزنك والكروم قد يكونا مؤشرًا على الإصابة بالسكري لما لهما من أدوار متعددة في التحكم في الأنسولين والجلوكوز. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح دورهما.

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الكلمات الدلالية:
الإصابة بالسكري الزنك السكري الفيتامينات المعادن

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