بعد إقالة وزير المالية.. هل تستطيع “تراس” الصمود في ظل الوضع السياسي والاقتصادي؟

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في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بريطانيا، كشفت وسائل إعلام أن غالبية أعضاء حزب المحافظين يريدون من رئيسة الوزراء ليزا تراس التنحي وعودة جونسون.

غالبية حزب المحافظين يريدون تنحي «تراس»

ووفق استطلاعات رأس بريطاني، فإن غالبية حزب المحافظين تريد من تراس التنحي وعودة جونسون، في الوقت الذي تعيش فيه المملكة المتحدة، حالة من الارتباك الاقتصادي بسبب ارتفاع مستويات التضخم والغلاء، حيث حذرت النقابات العمالية البريطانية اليوم، من أن عمال المملكة المتحدة يواجهون عقدين من مستويات المعيشة المتراجعة.

يلوح في الأفق شبح ارتفاع التضخم

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعربت عن أسفها لـ”أخطاء” ارتكبتها في الملف الاقتصادي، مؤكدة تمسكها بمنصبها لما فيه “المصلحة العامة”، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقًا، مشيرة إلى أنه يلوح في الأفق شبح ارتفاع التضخم وخفض الإنفاق.

بريطانيا تتجه نحو أزمة اقتصادية عميقة

وكشفت صحيفة الجارديان، إن بريطانيا تتجه نحو أزمة اقتصادية عميقة مع اقتراب الركود، حيث أظهرت بعض التوقعات الاقتصادية لبنك إنجلترا أجواء قاتمة لاقتصاد المملكة المتحدة، لافتة إلى أن بريطانيا تواجه توقعات قاتمة، وتتجه إلى ركود خلال فصل الشتاء وسيستمر لأكثر من عام.

بنك إنجلترا يحذر من أن بريطانيا ستسقط في الركود

وحسب موقع “أرقام”، فقد حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا ستسقط في الركود مع رفع الفائدة بأكبر معدل منذ 27 عامًا. ويتوقع أن تنكمش الاقتصاد في الربع الأخير من العام.

وفي محاولة للحد من فوضى اقتصادية وسياسية تنتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، عاد وزير المالية البريطاني “كواسي كوارتنج” إلى لندن، بعد اجتماعات وزراء المالية في صندوق النقد الدولي بواشنطن ليواجه قرار إقالته بعد 38 يومًا فقط من تولي منصبه.

معدل قبول “تراس” يصل إلى 48 تحت الصفر

وفي استطلاع رأي أجرته “ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز”، كشف أن معدل قبول “تراس” يصل إلى 48 تحت الصفر، وهو أدنى معدل سجله رئيس وزراء على الإطلاق، ومع ذلك، فإن سحب الثقة من رئيسة الوزراء بعد أسابيع فقط من تعيينها في المنصب يبدو غير واقعي، كما أن لا أحد يرغب في خوض انتخابات قيادة أخرى طويلة الأمد يشارك فيها أعضاء حزب المحافظين.

ليس أمام حزب المحافظين إلا استبدال “تراس”

وأنه لتجنب انتخابات جديدة، فإن أحد الاقتراحات المطروحة في حزب المحافظين حاليًا هو استبدال “تراس” بآخر محايد تمامًا، والاقتراح الثاني هو استبدال “تراس” بـ”ريشي سوناك”، الذي تغلبت عليه في انتخابات الحزب، وأصبح من الواضح أنه كان محقًا في تحذير أعضاء الحزب من أن سياسة “تراس” الاقتصادية ستؤدي إلى كارثة.

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