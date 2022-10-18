من المرحاض.. اكتشف إصابتك بسرطان البنكرياس

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قالت الدكتورة ديبورا لي، إنه يمكن اكتشاف سرطان البنكرياس من خلال علامة تحذير “شائعة” قد تظهر في المرحاض.

وأوضحت الطبيبة أن براز المصاب بسرطان البنكرياس يظهر لونه بلون الطين، ويفتقر إلى الصبغة الصفراوية، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب.

أعراض سرطان البنكرياس

وأوضحت أنه “في المراحل الأولى، يمكن لسرطان البنكرياس أن يضغط في رأس البنكرياس على القناة الصفراوية المشتركة، ما يمنع الإطلاق الطبيعي للمادة الصفراوية في الأمعاء”.

وأضافت: “وينتج عن هذا اليرقانُ الانسدادي – لذلك يلاحظ المريض اصفرار الجلد والعينين، والبول الداكن، والبراز الشاحب اللون مثل المعجون”.

وأشارت الخبيرة إلى أن هناك أعراضًا أخرى للإصابة بسرطان البنكرياس وهي، ألم البطن، اليرقان، ظهور مرض السكري، التغير في عادة الأمعاء، عسر الهضم، الاستفراغ والغثيان، فقدان الوزن، الشعور بالضيق (الشعور بالضعف وعدم الراحة بشكل عام)، الانتفاخ في البطن.

ومن بين الأعراض أيضًا، وفق الخبيرة، ألم الصدر غير القلبي، ألم الكتف، عسر البلع، فقدان الشهية.

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