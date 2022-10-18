تعرف على قائمة أفضل 10 جامعات على مستوى العالم

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كشفت “تايمز هاير إيديوكشن” عن قائمة أفضل جامعات العالم للسنة السابعة على التوالي، وواصلت الولايات المتحدة هيمنتها على القائمة، إذ احتلت 7 مراكز من العشرة الأوائل، و58 مركزًا من ترتيب أفضل 200 جامعة.

وشمل تصنيف هذا العام 1799 جامعة في 104 دول ومناطق، ويستند إلى 13 مؤشرًا يقيس أداء الجامعات في أربعة مجالات هي التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

أفضل الجامعات السعودية

ومن بين الجامعات السعودية التي شملتها القائمة، احتلت جامعة “الملك عبدالعزيز” المرتبة 101 على مستوى العالم، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (201-250)، وجامعة الملك سعود (251-300)، وجامعة الفيصل (301-350).

وفي الإمارات، جاءت جامعة الشارقة وجامعة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب (251-300)، وجامعة أبوظبي (301-350)، وجامعة خليفة (351-400)، وجامعة زايد (501-600)، والجامعة الأمريكية بالشارقة (601-800).

وتقترب الجامعات الصينية من الهيمنة الأمريكية العالمية على التعليم العالي، حيث كشف التصنيف أن التفوق البحثي للجامعات الأمريكية يتضاءل جزئيًا بسبب الفجوة المتزايدة بين ناتج جامعات النخبة وبقية الجامعات.

1- جامعة أكسفورد – المملكة المتحدة.

2- جامعة هارفارد- الولايات المتحدة.

3- جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة.

4- جامعة ستانفورد –الولايات المتحدة.

5- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- الولايات المتحدة.

6- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا – الولايات المتحدة.

7- جامعة برنستون – الولايات المتحدة.

8- جامعة كاليفورنيا، بيركلي – الولايات المتحدة.

9- جامعة يل – الولايات المتحدة.

10 – إمبريال كوليدج لندن – المملكة المتحدة.

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