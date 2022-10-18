«الرئاسي اليمني»: الحوثي أحبط آمال الشعب في الاستقرار واستمرار الهدنة

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إن مليشيات الحوثي أحبطت آمال الشعب في الاستقرار واستمرار الهدنة.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن العليمي عاد اليوم بعد أكثر من شهرين على مغادرتها، حيث وصل إلى مطار عدن الدولي قادمًا من الرياض برفقة عدد من المسؤولين.

وأضافت أن هذه التطورات، تأتي في ظل تعثر المساعي الأممية والدولية لتمديد الهدنة، وتهديدات مليشيا الحوثي بالتصعيد العسكري.

مليشيا الحوثي تقتحم منزل شيخ قبلي وتنهب محتوياته

وحسب “العاصمة أونلاين”، فإن مليشيا الحوثي، اقتحمت منزل الشيخ عادل شبيح، في منطقة صرف في بني حشيش بصنعاء ونهبت محتوياته، بعد أيام على مقتله خلال مقاومته محاولات المليشيا اقتحام المنطقة.

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كما ارتكبت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، جرائم وانتهاكات واسعة، بحق أهالي منطقة صرف، شرقي صنعاء، بسبب اعتراضهم على فرض جبايات وإتاوات مالية باهظة، على أهالي المنطقة.

وتسعى المليشيا للسيطرة على الأراضي والعقارات والمزارع والكسارات التي يمتلكها المغدور به عادل شبيح في قرية صرف من ضواحي صنعاء.