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قوات الأمن الخاصة تعلن عن وظائف برتبة جندي.. الشروط ورابط التقديم
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قوات الأمن الخاصة تعلن عن وظائف برتبة جندي.. الشروط ورابط التقديم

قوات الأمن الخاصة تعلن عن وظائف برتبة جندي.. الشروط ورابط التقديم

قوات الأمن الخاصة تعلن عن وظائف برتبة جندي.. الشروط ورابط التقديم
٠٣:٥٩:١٢ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل لحاملي الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على عدد من الوظائف العسكرية برتبة جندي أمن.

وأوضحت أن التعيين سيكون في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الشروط الواجب توفرها في المتقدم

-أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

-أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30) سنة.

-أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

-أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

-أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

-أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

-حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

-أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

-أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول .

-التأكد من تسجيل درجة اختبار القدرات العامة ودرجة الاختبار التحصيلي.

-على المتقدم تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات المسجلة علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

طريقة التقديم:

التقديم يبدأ بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/03/26هـ الموافق 2022/10/22م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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