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«التجارة»: إجراء مليون جولة لمراقبة أسعار السلع خلال 9 شهور
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«التجارة»: إجراء مليون جولة لمراقبة أسعار السلع خلال 9 شهور

«التجارة»: إجراء مليون جولة لمراقبة أسعار السلع خلال 9 شهور

«التجارة»: إجراء مليون جولة لمراقبة أسعار السلع خلال 9 شهور
٠٣:٥٧:٣١ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن إجراء مليون عملية لمراقبة أسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع بمختلف المناطق خلال الـ9 أشهر الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بـ656248 جولة رقابية و35476 زيارة ميدانية لرصد الأسعار، وقد ضبطت المخالفات التجارية وأوقعت العقوبات الفورية على المخالفين.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 111 ألف عملية شهريًا من يناير إلى سبتمبر مؤكدة أنم تم إجراء 3.7 عملية يوميًا خلال 2022

وجاء توزيع المناطق كالتالي: 

الشرقية

19 ألف عملية رصد لأسعار السلع.

حائل

3800 جولة رقابية لمراقبة الأسعار ورصد مستويات الأسعار.

مكة المكرمة

10 آلاف جولة للرقابة على الأسواق ورصد مستويات الأسعار.

عسير

رصد مستويات أسعار 4900 منتج خلال شهر سبتمبر.

القصيم

6 آلاف عملية رصد لأسعار السلع خلال شهر سبتمبر.

المدينة المنورة

3600 جولة للرقابة على الأسواق ورصد مستويات الأسعار.

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الكلمات الدلالية:
التجارة السلع السلع بالأسواق مراقبة أسعار السلع وزارة التجارة

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