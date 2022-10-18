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عاجل.. طعن جِدَّه حتى الموت.. تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في “جازان”
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عاجل.. طعن جِدَّه حتى الموت.. تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في “جازان”

عاجل.. طعن جِدَّه حتى الموت.. تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في “جازان”

عاجل.. طعن جِدَّه حتى الموت.. تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في “جازان”
٠٢:٥٥:٣٨ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

أقدم / بدر علي محمد عبدالمحسن (مصري الجنسية) على قتل جده لأمه / عبدالوهاب إبراهيم سليمان صالح (مصري الجنسية)، أثناء نومه وذلك بطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / بدر علي محمد عبدالمحسن، اليوم الثلاثاء بتاريخ 22 / 3 / 1444هـ بمدينة جيزان بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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المحكمة العليا حكم القتل حدًا سفك الدماء طعن جده محكمة الاستئناف منطقة جازان

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