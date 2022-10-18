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الشرطة البريطانية: العثور على طرد مشبوه قرب مقر الحكومة
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الشرطة البريطانية: العثور على طرد مشبوه قرب مقر الحكومة

الشرطة البريطانية: العثور على طرد مشبوه قرب مقر الحكومة

الشرطة البريطانية: العثور على طرد مشبوه قرب مقر الحكومة
٠٣:٠٤:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، العثور على طرد مشبوه قرب مقر الحكومة في “10 داونينج ستريت” في لندن.

إغلاق الطرق قرب مقر الحكومة

وأوضحت أنه تم إغلاق الطرق قرب مقر الحكومة بعد العثور على طرد مشبوه، في وسط الحي الحكومي في العاصمة البريطانية بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس ومقر إقامتها.

وأكدت الشرطة أن مجموعة من المتخصصين يفحصون حاليًا الطرد المشبوه، حسب “العربية”.

يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه المملكة المتحدة، حالة من الارتباك الاقتصادي بسبب ارتفاع مستويات التضخم والغلاء، حيث حذرت النقابات العمالية البريطانية، اليوم، من أن عمال المملكة المتحدة يواجهون عقدين من مستويات المعيشة المتراجعة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعربت عن أسفها لـ”أخطاء” ارتكبتها في الملف الاقتصادي، مؤكدة تمسكها بمنصبها لما فيه “المصلحة العامة”، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقًا، مشيرة إلى أنه يلوح في الأفق شبح ارتفاع التضخم وخفض الإنفاق.

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الكلمات الدلالية:
الشرطة البريطانية بريطانيا طرد مشبوه مقر الحكومة

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