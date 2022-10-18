تتوافر بثلاث فئات.. “مرسيدس” تكشف عن سيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة (صور)

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أعلنت “مرسيدس – بنز” عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض “إي كيو إي” 2024 EQE قبيل انطلاق معرض باريس للسيارات 2022.

وقالت مرسيدس إن السيارة الجديدة ستتوافر بثلاث فئات: “+350″، و”350 4 ماتيك”، و”500 4 ماتيك”.

أهم خصائص المحرك وسرعة السيارة

ويعمل إصدار “+350” بمحرك كهربائي بقوة 288 حصانًا.

بينما زود “350 4 ماتيك” بمحرك إضافي.

أما “500 4 ماتيك” عالي الأداء فيعمل بنظام ثنائي المحرك بقوة 536 حصانًا.

وكشفت مرسيدس أن السرعة القصوى للسيارة تبلغ 130 ميلاً في الساعة.

وتشتمل سيارة “إي كيو إي” على حزمة بطارية ليثيوم-أيون 90.6 كيلو واط/ساعة، ومن المتوقع وصول مدى قيادة السيارة بالشحنة الواحدة إلى 550 كيلومترًا (342 ميلاً).

وتستهدف مرسيدس وصول “إي كيو إي إس يو في” الجديدة – التي تتميز من الداخل بشاشة 55.5 بوصة – لدى صالات المعارض في الولايات المتحدة خلال 2023، ولكن لم يتم الإعلان عن سعرها بعد.

وتعمل الشركة الألمانية على توسيع مجموعتها العاملة بالبطاريات للوصول إلى مستهدفها بالتحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد الحالي.

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