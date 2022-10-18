الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تتوافر بثلاث فئات.. “مرسيدس” تكشف عن سيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة (صور)
«الداخلية»: 3 بيانات لن يطلبها منك موظف البنك
مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
“تعليم الطائف” يُكرّم معلمًا أنقذ حياة طالب من الاختناق نتيجة غصّة أثناء الأكل
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى
الكويت: قرار «أوبك بلس» يحافظ على توازن أسواق البترول العالمية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تتوافر بثلاث فئات.. “مرسيدس” تكشف عن سيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة (صور)

تتوافر بثلاث فئات.. “مرسيدس” تكشف عن سيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة (صور)

تتوافر بثلاث فئات.. “مرسيدس” تكشف عن سيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة (صور)
٠٢:٤٩:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “مرسيدس – بنز” عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض “إي كيو إي” 2024 EQE قبيل انطلاق معرض باريس للسيارات 2022.

وقالت مرسيدس إن السيارة الجديدة ستتوافر بثلاث فئات: “+350″، و”350 4 ماتيك”، و”500 4 ماتيك”.

أهم خصائص المحرك وسرعة السيارة

ويعمل إصدار “+350” بمحرك كهربائي بقوة 288 حصانًا.

بينما زود “350 4 ماتيك” بمحرك إضافي.

أما “500 4 ماتيك” عالي الأداء فيعمل بنظام ثنائي المحرك بقوة 536 حصانًا.

وكشفت مرسيدس أن السرعة القصوى للسيارة تبلغ 130 ميلاً في الساعة.

وتشتمل سيارة “إي كيو إي” على حزمة بطارية ليثيوم-أيون 90.6 كيلو واط/ساعة، ومن المتوقع وصول مدى قيادة السيارة بالشحنة الواحدة إلى 550 كيلومترًا (342 ميلاً).

وتستهدف مرسيدس وصول “إي كيو إي إس يو في” الجديدة – التي تتميز من الداخل بشاشة 55.5 بوصة – لدى صالات المعارض في الولايات المتحدة خلال 2023، ولكن لم يتم الإعلان عن سعرها بعد.

وتعمل الشركة الألمانية على توسيع مجموعتها العاملة بالبطاريات للوصول إلى مستهدفها بالتحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد الحالي.

اقرأ أيضًا:

أقل تكلفة وأكثر جاذبية.. «شيفروليه» تطرح السيارة الرياضية «تراكس» 2024 (صور)

أول فيديو لسيارة المستقبل الطائرة.. 5 معلومات مذهلة عنها

الكلمات الدلالية:
أسعار السيارات السيارات السيارات الرياضية سيارة إي كيو إي محرك السيارة مرسيدس

مواد ذات صلة

المزيد
من التعليم إلى “التعلّم”.. 4 جامعات تبدأ حملاتها الإعلامية للتعريف بنظام الفصول الثلاثة (فيديو)

من التعليم إلى “التعلّم”.. 4 جامعات تبدأ حملاتها الإعلامية للتعريف بنظام الفصول الثلاثة (فيديو)

٠٤:٥٩ م، الأربعاء، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
«الشورى» يدعو لمعاملة المبتعثين المتعرِّضين للقتل كممثلي «الخارجية»

«الشورى» يدعو لمعاملة المبتعثين المتعرِّضين للقتل كممثلي «الخارجية»

١٢:٥٣ م، الأثنين، ٠٦ أبريل ٢٠١٥
الأمم المتحدة: استئناف عمليات إجلاء المدنيين من الأحياء المحاصرة شرق حلب

الأمم المتحدة: استئناف عمليات إجلاء المدنيين من الأحياء المحاصرة شرق حلب

١٠:٤٠ م، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠١٦
الدفاع المدني: 63 مركزاً ووحدة موسمية لمباشرة البلاغات بمكة

الدفاع المدني: 63 مركزاً ووحدة موسمية لمباشرة البلاغات بمكة

٠٥:٤٢ م، السبت، ٢٧ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *