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الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى
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الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى
٠٢:٢٤:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ، 11 فلسطينيًا من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان من مخيم شعفاط بينهم سيدة، كما اعتقلت شابين بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وعبثت بمحتوياتهما.

ومن بلدة بيت حنينا شمالًا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي سهيل خوري، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وتفرض قوات الاحتلال تشديدات على حاجز مخيم شعفاط، منذ نحو أسبوعين، مما يتسبب بأزمة خانقة، ومنع طلبة المدارس من المرور عبر الحاجز.

الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين 

كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حركة تنقل المواطنين في بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية.

ونقلت وكالة وفا الرسمية عن رئيس بلدية عزون أحمد عناية، إن قوات الاحتلال تقوم من وقت لآخر بإغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ما يعيق حركة المركبات والمواطنين من وإلى البلدة.

وأضاف أن المواطنين يضطرون إلى سلوك طريق قرية “عزبة الطبيب” الفرعية للوصول الى البلدة، ما يكبدهم معاناة إضافية، مطالبا الجهات والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف ممارساته القمعية وسياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فيما اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وأمام بابي الأسباط والقطانين، وفي المنطقة الشرقية منه.

تجدر الإشارة إلى أن 5094 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال “عيد العرش” اليهودي، الذي استمر ثمانية أيام، وسط اعتداءات واعتقالات في صفوف المرابطين والمرابطات وقيود فرضتها شرطة الاحتلال على دخول المصلين للمسجد، ومنعت دخول من هم دون الـ50 عامًا إلى المسجد.

ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتتصاعد حدة الاقتحامات وشراستها خلال الأعياد اليهودية.

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الكلمات الدلالية:
اقتحام المسجد الأقصى القدس فلسطين المحتلة قوات الاحتلال

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