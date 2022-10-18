الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠٢:٣١:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد (سبل)، عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات.

وقالت “سبل” إن الوظائف المتاحة ستكون وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

أخصائي تخطيط مصادر وتخطيط سلسلة التوريد

المؤهلات والخبرة:

-درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

-لا يتطلب عدد محدد من سنين الخبرة

-مدير تصنيف المخاطر المركزي

-المؤهلات والخبرة

-درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

قائد المؤسسة الفنية

المؤهلات والخبرة:

-درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.

-بدون خبرة.

أخصائي المشتريات

المؤهلات والخبرة:

-درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة: بدون خبرة

عن سبل

مؤسسة حكومية من قطاعات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تأسست في عام 1926م، نقدم خدمات لوجستية بريدية متنوعة نعتمد على خطة طموحة ترتكز على بناء منظومة من الشبكات المتعددة، وتأسيس منظومة العناوين الوطنية الموحدة مع تقديم حزمة من الخدمات البریدیة غبر التقليدية بما يمكن من تقديم الخدمات اللوجستية.

كما تعمل على تمكين برامج الحكومة الإلكترونية وتطبيقات التجارة الإلكترونية من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتطوير تعاملات الحكومة الإلكترونية وتیسیر تبادلات التجارة الإلكترونية،

موعد ورابط التقديم

لمعرفة موعد ورابط التقديم ومزيد من التفاصيل: (اضغط هنا)

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