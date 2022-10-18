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“تعليم الطائف” يُكرّم معلمًا أنقذ حياة طالب من الاختناق نتيجة غصّة أثناء الأكل
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“تعليم الطائف” يُكرّم معلمًا أنقذ حياة طالب من الاختناق نتيجة غصّة أثناء الأكل

“تعليم الطائف” يُكرّم معلمًا أنقذ حياة طالب من الاختناق نتيجة غصّة أثناء الأكل

“تعليم الطائف” يُكرّم معلمًا أنقذ حياة طالب من الاختناق نتيجة غصّة أثناء الأكل
٠٢:٢٦:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قام المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور  فهد بن ماجد الشريف، بتكريم المعلم حمود الشلوي، من ثانوية قرطبة بالحوية، اليوم الثلاثاء، لدوره المؤثر في إنقاذ حياة طالب من الاختناق نتيجة غصّة أثناء الأكل.

وكان المعلم قد قدم  اذلإسعافات الأولية للطالب التي أدت إلى فك الغصة وإنقاذ حياته وإكماله لليوم الدراسي بصحة جيدة.

مدير تعيم الطائف يثمن الموقف الإيجابي للمعلم

وثمّن المدير العام للتعليم بالطائف، موقف المعلم الإيجابي والمبادر، مما يعكس شخصية المعلم المتمكن وثقته في نفسه في التصرف السليم أثناء الموقف.

وقدم له الشكر الجزيل على عمله النبيل، مبينًا أن العمل الإشرافي داخل المدرسة له دور كبير في متابعة كل ما يحيط بالطلاب والطالبات في جانب السلامة.

وأكّد “الشريف”، أهمية اكتساب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مهارات الإسعافات الأولية في الميدان التعليمي، حتى يكون هناك تعامل أمثل لمثل هذه الحالات.

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