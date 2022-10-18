وزير الطاقة الإماراتي يوضح حقيقة وجود عوامل سياسية وراء قرارات منظمة أوبك

تواصل – فريق التحرير:

‏قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إنه لا يوجد أي عامل سياسي وراء قرارات منظمة أوبك، وذلك في نبأ عاجل على العربية منذ قليل.

وكان الوزير قد أكد على أن قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً كان قراراً فنياً بحتاً وتم بالإجماع وليس قراراً سياسياً.

وأصدر عدد من دول منظمة أوبك تصريحات تدعم قرار المنظمة الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً.

أوبك+ اتخذت قرارها بالإجماع وعبر التوافق

وشددت عمان والبحرين أن أوبك+ اتخذت قرارها بالإجماع وعبر التوافق.

وأشارت وزارة الطاقة العمانية إلى أن قرارات أوبك+ تُبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة وكذلك حقائق العرض والطلب في السوق.

فيما أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو بأن قرارات أوبك+ تستند إلى مؤشرات اقتصادية ويتم اتخاذها بالإجماع.

وصرح الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص بأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ينعكس بصورة واضحة على الطلب على النفط، مؤكداً أن أوبك+ اتخذت قراراً استباقياً.

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