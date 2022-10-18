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«الداخلية»: 3 بيانات لن يطلبها منك موظف البنك
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«الداخلية»: 3 بيانات لن يطلبها منك موظف البنك

«الداخلية»: 3 بيانات لن يطلبها منك موظف البنك

«الداخلية»: 3 بيانات لن يطلبها منك موظف البنك
٠٢:٣٦:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك 3 بيانات لن يطلبها منك موظف البنك.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الوزارة إن البيانات الثلاثة هي:

1-الرقم السري للبطاقة البنكية.

2-كلمات المرور.

3-رمز التفعيل المرسل لجوالك.

وقبل نحو أسبوع، حذرت وزارة التجارة، من خطورة الإفصاح عن معلومات الحسابات البنكية الشخصية.

وقالت الوزارة موجهة حسابها للمواطنين والمقيمين وغيرهم: “لا تتجاوب مع الرسائل التي تتطلب الإفصاح عن معلوماتك الشخصية”.

وكان الخبير التقني، سليمان الدلالي، قد دعا إلى أن تكون كلمات السر للحسابات المختلفة سواء البنكية أو غيرها قوية، وقال إنه كلما كانت كلمة السر ضعيفة كلما سهل اختراقها وتخمينها.

وأوضح “الدلالي” خلال لقاء في برنامج “ياهلا” أن الكثير من الأشخاص يقومون باختيار كلمات سر ضعيفة جدًا ويسهل تخمينها.

اختراق وسرقة عشرات الملايين

وخلال الأيام الماضية، تم اختراق وسرقة عشرات الملايين من كلمات المرور للمستخدمين على عدد من المنصات الشهيرة، وتسريبها على شبكة الدارك ويب، حيث شهدت خدمة البث التلفزيونية الشهيرة boxset سرقة وتسريب 15 مليون كلمة مرور، في أكبر اختراق لمنصات البث.

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الكلمات الدلالية:
الحسابات البنكية الرقم الرسي بيانات الحسابات البنكية رقم المرور

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