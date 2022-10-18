الغذاء والدواء: 9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لمرهم العين
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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، باتباع 9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لمرهم العين.
جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بتويتر، دعت خلاله إلى التأكد من تاريخ صلاحية مرهم العيون لتجنب الأعراض الجانبية.
9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لمرهم العين
1-إذا كنت تستخدم القطرة مع المرهم فيجب وضع القطرة قبل المرهم.
2-التأكد من تاريخ الصلاحية.
3-غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.
4- وضع الأنبوب في اليد لفترة وجيزة للتدفئة من أجل تسهيل خروج المرهم من الأنبوب.
5-رفع الرأس إلى الخلف مع النظر إلى أعلى.
6- جذب الجفن السفلي برفق إلى الأسفل، ثم وضع المرهم.
7-كن حريصًا على ألا يلامس الأنبوب العينين.
8- بعد وضع المرهم يتم غلق العينين مع الضغط عليهما برفق بحركة دائرية في جميع الاتجاهات.
9- غلق العبوة جيدًا.
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