الغذاء والدواء: 9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لمرهم العين

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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، باتباع 9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لمرهم العين.

جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بتويتر، دعت خلاله إلى التأكد من تاريخ صلاحية مرهم العيون لتجنب الأعراض الجانبية.

9 خطوات من أجل الاستخدام الآمن لمرهم العين

1-إذا كنت تستخدم القطرة مع المرهم فيجب وضع القطرة قبل المرهم.

2-التأكد من تاريخ الصلاحية.

3-غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

4- وضع الأنبوب في اليد لفترة وجيزة للتدفئة من أجل تسهيل خروج المرهم من الأنبوب.

5-رفع الرأس إلى الخلف مع النظر إلى أعلى.

6- جذب الجفن السفلي برفق إلى الأسفل، ثم وضع المرهم.

7-كن حريصًا على ألا يلامس الأنبوب العينين.

8- بعد وضع المرهم يتم غلق العينين مع الضغط عليهما برفق بحركة دائرية في جميع الاتجاهات.

9- غلق العبوة جيدًا.

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