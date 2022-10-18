بالتزكية.. مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسًا له

تواصل – فريق التحرير:

زكى مجلس الأمة النائب أحمد السعدون رئيسا للمجلس، وذلك في أولى جلسات افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17.

وحصل رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون على المركز الأول في الدائرة الانتخابية الثالثة، وأعلنت المعارضة الكويتية في وقت سابق أنها ستنتخب السعدون رئيسا للبرلمان في الانتخابات المقبلة، خلفا للنائب السابق مرزوق الغانم الذي اعتذر عن خوض الانتخابات.

السعدون من أقدم البرلمانيين في الكويت

ويعد السعدون من أقدم البرلمانيين في الكويت، وترأس المجلس 4 دورات في 1985، 1992، 1996، 2012، حيث فاز للمرة الأولى بعضوية البرلمان في 1975، وانتخب حينها نائبا لرئيس مجلس الأمة.

وحسب صحيفة “القبس”، فإن الانتخابات البرلمانية الكويتية التي جرت قبل يومين ـ أول من أمس الخميس ـ شهدت نسبة تغيير ما يقارب 54%، إذ خرج 20 نائبا من المجلس الماضي، بينهم ثلاثة وزراء كانت الحكومة اختارتهم وهم نواب للانضمام إليها .

وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، على أن تتشكل الحكومة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وتم تشكيل الحكومة الكويتية في 24 يوليو الماضي، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهي أول حكومة له عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، على خلفية استجوابه من البرلمان.

اقرأ أيضًا:

في خطاب شامل.. ولي عهد الكويت يطالب بالبعد عن المهاترات والالتزام بأدب الحوار

يأتي هذا فيما افتتح ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دور الانعقاد، صباح اليوم، حيث افتتح سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة صباح اليوم الثلاثاء، بمبنى مجلس الأمة.

وفي كلمة لسموه أمام الحضور، طالب بالبعد عن المهاترات في مجلس الأمة والأصوات الخارجة عن أدب الحوار، مؤكدًا أنه سيكون شخصيًا أول من يحاسب الحكومة على “خطة عملها” قبل أعضاء مجلس الأمة أنفسهم، وأنه يوجّه الحكومة لمبادرتي “المراجع الخفيّ” و”المبلّغ السريّ” لضمان نزاهة العمل وصدقه.