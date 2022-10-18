الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالتزكية.. مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسًا له
عاجل.. بدء التقديم في برنامج التدريب الجامعي والمهني بأرامكو.. الشروط والمزايا وطريقة التسجيل
«الصحة» تُعلن تسجيل 240 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 181 حالة
رابط التقديم.. إدارة مشروع نيوم تُعلن عن توفير 80 وظيفة شاغرة
مفوضية حقوق الإنسان: أكثر من 23 طفلا قتلوا باحتجاجات إيران
في خطوات بسيطة.. 3 حالات لتغيير رقم جوالك في منصة أبشر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالتزكية.. مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسًا له

بالتزكية.. مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسًا له

بالتزكية.. مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسًا له
٠١:٣٥:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

زكى مجلس الأمة النائب أحمد السعدون رئيسا للمجلس، وذلك في أولى جلسات افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17.

وحصل رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون على المركز الأول في الدائرة الانتخابية الثالثة، وأعلنت المعارضة الكويتية في وقت سابق أنها ستنتخب السعدون رئيسا للبرلمان في الانتخابات المقبلة، خلفا للنائب السابق مرزوق الغانم الذي اعتذر عن خوض الانتخابات.

السعدون من أقدم البرلمانيين في الكويت

ويعد السعدون من أقدم البرلمانيين في الكويت، وترأس المجلس 4 دورات في 1985، 1992، 1996، 2012، حيث فاز للمرة الأولى بعضوية البرلمان في 1975، وانتخب حينها نائبا لرئيس مجلس الأمة.

وحسب صحيفة “القبس”، فإن الانتخابات البرلمانية الكويتية التي جرت قبل يومين ـ أول من أمس الخميس ـ شهدت نسبة تغيير ما يقارب 54%، إذ خرج 20 نائبا من المجلس الماضي، بينهم ثلاثة وزراء كانت الحكومة اختارتهم وهم نواب للانضمام إليها .

وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، على أن تتشكل الحكومة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وتم تشكيل الحكومة الكويتية في 24 يوليو الماضي، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهي أول حكومة له عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، على خلفية استجوابه من البرلمان.

اقرأ أيضًا:

في خطاب شامل.. ولي عهد الكويت يطالب بالبعد عن المهاترات والالتزام بأدب الحوار

يأتي هذا فيما افتتح ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دور الانعقاد، صباح اليوم، حيث افتتح سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة صباح اليوم الثلاثاء، بمبنى مجلس الأمة.

وفي كلمة لسموه أمام الحضور، طالب بالبعد عن المهاترات في مجلس الأمة والأصوات الخارجة عن أدب الحوار، مؤكدًا أنه سيكون شخصيًا أول من يحاسب الحكومة على “خطة عملها” قبل أعضاء مجلس الأمة أنفسهم، وأنه يوجّه الحكومة لمبادرتي “المراجع الخفيّ” و”المبلّغ السريّ” لضمان نزاهة العمل وصدقه.

 

 

الكلمات الدلالية:
أحمد السعدون الانتخابات الكويتية البرلمان الكويتي الكويت مجلس الأمة

مواد ذات صلة

المزيد
المعارضة السورية: نملك وثائق تؤكد تنسيق «الأسد» مع داعش

المعارضة السورية: نملك وثائق تؤكد تنسيق «الأسد» مع داعش

١٢:٤٠ ص، الأحد، ٢٦ فبراير ٢٠١٧
بالصور.. إحباط تهريب أكثر من 15 ألف زجاجة خمر إلى المملكة

بالصور.. إحباط تهريب أكثر من 15 ألف زجاجة خمر إلى المملكة

٠٣:٥٩ م، الأحد، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٦
«الصحة» تكشف تطورات فيروس كورونا.. تسجيل 130 إصابة جديدة وتعافي 241

«الصحة» تكشف تطورات فيروس كورونا.. تسجيل 130 إصابة جديدة وتعافي 241

٠١:١٠ م، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠٢٢
أنباء عن العثور على «طالبة خميس مشيط» المختفية

أنباء عن العثور على «طالبة خميس مشيط» المختفية

١٠:٢٨ ص، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *