عاجل.. بدء التقديم في برنامج التدريب الجامعي والمهني بأرامكو.. الشروط والمزايا وطريقة التسجيل

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أعلنت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الرسمي عن بدء التقديم على برنامج التدريب الجامعي والمهني لطلاب مرحلة (البكالوريوس، الدبلوم)، ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين على اكتساب الخبرات العملية، واستيفاء متطلبات التخرج في الجهات التعليمية التي ينتسبون إليها، وعند انتهاء فترة البرنامج يتم تقييم المشاركين فيه لتحديد إجمالي الدرجات التي حصلوا عليها لحساب نقاط التدريب المطلوبة من قبل الجهة التعليمية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

البرامج التدريبية:

1- برنامج التدريب الجامعي:

الشروط المطلوبة:

الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

– يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن (2 من 4) للتخصصات الفنية، و (2.5 من 4) للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية. – يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل. – يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته. – يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل. – لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

المزايا خلال فترة البرنامج:

– راتب شهري. – سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية. – المواصلات حسب خطة الشركة. – تأمين طبي حسب خطة الشركة. – سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو السعودية، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن.

الوثائق المطلوبة:

– نسخة من بطاقة الهوية. – نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات. – خطاب من الجامعة يحتوي على غرض التدريب ومدته.

أهداف البرنامج:

– تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية. وستتاح أيضاً الفرصة للطلاب لتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصهم. – تمكين الكليات والجامعات من تقييم الإعداد الأكاديمي لطلابهم من خلال تقرير برنامج التدريب الجامعي الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من الرئيس المباشر للمشارك في أرامكو السعودية. – تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية. – إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب مهارات جديدة وتعويدهم على التفكير الابتكاري وتمكينهم من ممارسة مهارات حل المشاكل واتخاذ القرار.

تواريخ مهمة:

– يبدأ التسجيل يوم الاثنين بتاريخ 1444/04/13هـ الموافق 2022/11/07م، وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م. – يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب الجامعي للطلبة المؤهلين يوم الإثنين بتاريخ 1444/06/23هـ الموافق 2023/01/16م. – سيقام اللقاء التعريفي في يوم الإثنين 16 يناير 2023م.2- برنامج التدريب المهني:

الشروط المطلوبة:

الأشخاص المؤهلون للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط كلياتهم/ معاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

– يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن (2 من 4) للتخصصات الفنية و (2.50 من 4) للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية. – يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل. – يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.

المزايا خلال فترة البرنامج:

– راتب شهري. – سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية. – النقل حسب أنظمة الشركة. – تأمين طبي حسب أنظمة الشركة.

الوثائق المطلوبة:

– نسخة من بطاقة الهوية. – نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير. – خطاب من الكلية/ المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.

أهداف البرنامج:

– توفر أرامكو السعودية فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الادارة العامة. – يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. – في نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

تواريخ مهمة:

– يبدأ التسجيل في يوم الإثنين 1444/04/13هـ الموافق 2022/11/07م، وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م. – يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب المهني للطلبة المؤهلين يوم الإثنين بتاريخ 1444/06/23هـ الموافق 2023/01/16م. – سيقام اللقاء التعريفي للبرنامج في يوم الأربعاء بتاريخ 11 يناير 2023م.

طريقة التسجيل:

1- برنامج التدريب الجامعي: اضغط هنا

2- برنامج التدريب المهني:اضغط هنا

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