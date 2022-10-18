رابط التقديم.. إدارة مشروع نيوم تُعلن عن توفير 80 وظيفة شاغرة
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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:
* المسميات الوظيفية:
1 – مدير التسويق والتصنيع والبحث والابتكار.
2 – أخصائي المزاد.
3 – مدير التخطيط وتنسيق المشاريع.
4 – اختصاصي توليد الطاقة المتجددة الموزعة.
5 – مدير – توليد الطاقة المتجددة الموزعة.
6 – مدير أول – توليد الطاقة المتجددة الموزعة.
7 – مدير أول – هندسة المطارات.
8 – مدير أول – مدير الإطفاء والإنقاذ.
9 – مدير مراقبة المشروع الأول.
10 – مهندس أول خلية الوقود.
11 – مدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.
12 – مدير التطوير.
13 – مدير الأعمال الرقمية.
14 – مهندس رئيسي – معايير تشغيل DSO.
15 – وغيرها.
* التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم : (اضغط هنا)