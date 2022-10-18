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رابط التقديم.. إدارة مشروع نيوم تُعلن عن توفير 80 وظيفة شاغرة
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رابط التقديم.. إدارة مشروع نيوم تُعلن عن توفير 80 وظيفة شاغرة

رابط التقديم.. إدارة مشروع نيوم تُعلن عن توفير 80 وظيفة شاغرة

رابط التقديم.. إدارة مشروع نيوم تُعلن عن توفير 80 وظيفة شاغرة
١٢:٥٩:٤١ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات  وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

* المسميات الوظيفية:

1 – مدير التسويق والتصنيع والبحث والابتكار.

2 – أخصائي المزاد.

3 – مدير التخطيط وتنسيق المشاريع.

4 – اختصاصي توليد الطاقة المتجددة الموزعة.

5 – مدير – توليد الطاقة المتجددة الموزعة.

6 – مدير أول – توليد الطاقة المتجددة الموزعة.

7 – مدير أول – هندسة المطارات.

8 – مدير أول – مدير الإطفاء والإنقاذ.

9 – مدير مراقبة المشروع الأول.

10 – مهندس أول خلية الوقود.

11 – مدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

12 – مدير التطوير.

13 – مدير الأعمال الرقمية.

14 – مهندس رئيسي – معايير تشغيل DSO.

15 – وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا)

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