رابط التقديم.. إدارة مشروع نيوم تُعلن عن توفير 80 وظيفة شاغرة

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

* المسميات الوظيفية:

1 – مدير التسويق والتصنيع والبحث والابتكار.

2 – أخصائي المزاد.

3 – مدير التخطيط وتنسيق المشاريع.

4 – اختصاصي توليد الطاقة المتجددة الموزعة.

5 – مدير – توليد الطاقة المتجددة الموزعة.

6 – مدير أول – توليد الطاقة المتجددة الموزعة.

7 – مدير أول – هندسة المطارات.

8 – مدير أول – مدير الإطفاء والإنقاذ.

9 – مدير مراقبة المشروع الأول.

10 – مهندس أول خلية الوقود.

11 – مدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

12 – مدير التطوير.

13 – مدير الأعمال الرقمية.

14 – مهندس رئيسي – معايير تشغيل DSO.

15 – وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا)