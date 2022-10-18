مفوضية حقوق الإنسان: أكثر من 23 طفلا قتلوا باحتجاجات إيران

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 23 طفلا قتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ اسابيع.

تحذير أممي لطهران من انتهاك حقوق الطفل

وطالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، السلطات الإيرانية بإنهاء “الانتهاك الخطير” لحقوق الأطفال، خلال قمع الاحتجاجات المستمرة للأسبوع الرابع على التوالي تنديدًا بقمع الشرطة للمظاهرات السلمية.

استمرار إضراب العمال وطلاب الجامعات

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فإن التقارير تشير إلى استمرار إضراب عمال العقود العاملين في مصافي معشور وماهشهر، وعسلوية، وبندر عباس، وعبادان في إيران.

في الوقت نفسه، نظمت مجموعة من عمال شركة “هفت تبه” الإيرانية لقصب السكر تجمعاً احتجاجيًا في محيط الشركة تلبية للدعوة المعلن عنها مسبًا.

كما قامت القوات الأمنية، بإغلاق أبواب كلية العلوم الاجتماعية التابعة لجامعة طهران واعتقلت كل طالب يخرج من الكلية.

صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة بسجن إيفين

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، أن إحدى القاعات الرئيسية لاحتجاز السجناء بسجن إيفين في طهران تدمرت بالكامل.

أمريكا تحذر جميع المتورطين في برنامج إيران للطائرات المسيرة

يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جميع المتورطين في برنامج إيران للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، أو في تصدير أسلحة من إيران إلى روسيا، مؤكدًا واشنطن لن تتردد في استخدام العقوبات أو اتخاذ التدابير ضدهم.

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