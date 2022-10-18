من أجل كلمة مرور قوية .. 5 نصائح من «الوطنية للأمن السيبراني»

تواصل – فريق التحرير:

نصحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بخمسة أمور يجب اتباعها من أجل إنشاء كلمة مرور قوية.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الهيئة على حسابها بموقع “تويتر”، قالت خلاله إن كلمة المرور القوية هي حاجز متين للحماية في العالم السيبراني.

وأشارت إلى أن كلمة المرور القوية تحمي معلوماتك وبياناتك وحساباتك في العالم السيبراني.

5 نصائح لكلمة مرور قوية

ووفق الهيئة، فإن النصائح الخمس هي:

1- استخدام كلمة مرور طويلة تتكون من أحرف وأرقام ورموز.

2-تغيير كلمة المرور باستمرار.

3- تفعيل خاصية التحكم الثنائي.

4-اختيار كلمة مرور مختلفة لكل حساب.

5- عدم مشاركة كلمة المرور مع أي أحد.

وفي وقت سابق نصح خبراء بـ5 أشياء يجب تجنبها عند إنشاء كلمة المرور وهي:

لا تستخدم المعلومات الشخصية في كلمات مرورك. لا تستخدم تسلسلات واضحة للأحرف أو الأرقام. لا تخبر أي شخص بكلمة مرورك. لا تحفظ كلمات المرور تلقائيًا في متصفحك. لا تستخدم كلمة المرور نفسها عبر حسابات متعددة.

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