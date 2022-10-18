«الصحة» تُعلن تسجيل 240 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 181 حالة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 240 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 181 حالة، مؤكدة تسجيل حالة وفاة واحدة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 819323 حالات.

* حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 181 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 805851 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9384 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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