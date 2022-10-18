أوكرانيا: 30% من محطات الطاقة دُمرت منذ 10 أكتوبر بسبب القصف الروسي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، عن تعرّض “منشأة للطاقة” في كييف إلى ثلاث ضربات صاروخية، مؤكدة استمرار حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.

30 % من محطات الطاقة دُمرت

وكشفت أن 30% من محطات الطاقة قد دُمرت منذ 10 أكتوبر بسبب القصف الروسي، مشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن كييف ومناطق أوكرانية أخرى بسبب القصف الروسي لمنشآت الطاقة.

ثلاث غارات على منشأة للطاقة في كييف

وأكد مساعد الرئيس الأوكراني، أن ثلاث غارات على منشأة للطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف، لافتًا إلى أن القوات الروسية قصفت منشأة للبنية التحتية للطاقة في منطقة دنيبرو.

وأشار عمدة جيتومير الأوكرانية، إلى تعرض المنطقة لقصف صاروخي روسي على منشأة لإمداد الطاقة في المدينة.

وقالت السلطات الأوكرانية في زابوروجيا: إن أضرارًا وقعت اليوم في منشأة للبنية التحتية إثر قصف روسي باستخدام صواريخ من طراز أس 300 الخطيرة.

روسيا تخطف مسؤولين من محطة زابوروجيا

فيما كشفت شركة الطاقة النووية الأوكرانية، أن روسيا تخطف مسؤولين اثنين من محطة زابوروجيا النووية.

وبين وزير الخارجية الأوكراني، أن إيران متواطئة في جرائم الحرب الروسية والهجمات الإرهابية ضد أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض، أن تزويد إيران لروسيا بمسيرات انتهاك صارخ لقرار الأمم المتحدة رقم 2231، مؤكدًا أن واشنطن سنحاسب روسيا على “جرائم الحرب” التي ترتكبها في أوكرانيا.

اقرأ أيضًا:

دوي انفجارات في خاركيف وحالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا