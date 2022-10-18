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دراسة حديثة صادمة للنساء: منتجات شعر شائعة تؤدي للإصابة بسرطان الرحم
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دراسة حديثة صادمة للنساء: منتجات شعر شائعة تؤدي للإصابة بسرطان الرحم

دراسة حديثة صادمة للنساء: منتجات شعر شائعة تؤدي للإصابة بسرطان الرحم

دراسة حديثة صادمة للنساء: منتجات شعر شائعة تؤدي للإصابة بسرطان الرحم
١٢:٢٤:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة أمريكية موسعة أن منتجات العناية بالشعر قد ترفع إلى حد كبير خطر الإصابة بسرطان الرحم بين من يستخدمنها بشكل دائم.

وأشرفت معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة على الدراسة وتم نشر نتائجها، أمس الاثنين، وشملت حوالي 33 ألف امرأة في جميع الولايات المتحدة على مدى أكثر من 10 أعوام، تراوحت أعمارهن بين 35 و74 عامًا.

وأكدت الدراسة أن معدل الإصابة بسرطان بطانة الرحم بلغ أكثر من 4% لدى النساء اللاتي يستخدمن منتجات تنعيم الشعر لـ4 مرات أو أكثر في السنة، مقارنة بـ 1.64% بالنسبة للواتي لم يستخدمن هذه المنتجات، وفقًا لما أفادته صحيفة “الجارديان”.

النساء اللواتي استخدمن منتجات الشعر أكثر عرضة للإصابة

وكشفت النتائج أن الإناث اللواتي استخدمن منتجات الشعر كن أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة 155%.

وأوضحت النتائج أن ما يقارب 60% من الإناث المستخدمات لمنتجات تنعيم الشعر كن من ذوات البشرة السمراء اللواتي يتميزن بالشعر المجعد، وبالتالي هن الفئة المعرضة أكثر للإصابة بسرطان الرحم.

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الكلمات الدلالية:
دراسات أمريكية حديثة سرطان الرحم منتجات منتجات العناية بالشعر

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