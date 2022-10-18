في خطوات بسيطة.. 3 حالات لتغيير رقم جوالك في منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:

قالت منصة “أبشر”، إنه يمكن تغيير رقم الجوال المسجل بمنصة أبشر، وذلك في 3 حالات.

جاء ذلك في تغريدة مصحوبة بـ”إنفوجراف” على تويتر، ردًا على سؤال يقول: “عندي مشكله في الدخول لأبشر حيث يظهر لي الباسوورد خطأ، وإذا وضعت رقمي يظهر لي الرقم غير موجود، فماذ أفعل؟”.

وردت المنصة بأن هناك 3 حالات تخص الجوال على أبشر وهي:

الحالة الأولى:

رقم الجوال القديم متاح ويمكن الدخول على الحساب من خلاله، وذلك كالتالي:

-تسجيل الدخول على المنصة.

-اختيار “معلومات المستخدم”.

-إدخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد.

-اختيار حفظ وإدخال رمز التحقق من رقم الجوال الجديد.

الحالة الثانية:

رقم الجوال القديم لا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على الحساب لأنه ملغي أو مفقود، وهنا يتم التغيير كالتالي:

-زيارة موقع أجهزة أبشر للخدمة الذاتية.

-اختيار “تحديث رقم الجوال” وإتمام الخطوات.

-تسجيل الدخول على المنصة من خلال رمز التحقق على رقم الجوال الجديد.

الحالة الثالثة:

إذا كان لدى المستخدم رقم جوال آخر مسجل على الهوية، وهنا يمكن تغيير الرقم كالتالي:

-زيارة موقع “أبشر”.

-اختيار أيقونة “تغيير رقم الجوال”.

-إكمال الخطوات المطلوبة.

وأشارت أبشر إلى ضرورة أن يكون رقم الجوال مسجلاً على الهوية، حيث تكون الخدمة متاحة لمن هم أقل من 73 عامًا.

وقالت إنه في حالة عدم التمكن من زيارة أجهزة أبشر للخدمة الذاتية، يمكن زيارة مكاتب موظفي التفعيل في الجوازات والأحوال المدنية لتغيير رقم الجوال الموثق.

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