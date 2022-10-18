أسعار النفط ترتفع مجددًا وتوقعات بتجاوز «برنت» 93 دولارًا اليوم

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صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في تعاملات سوق النفط، للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بتراجع الدولار وتسجيله دون 112 نقطة، حيث استقرت قيمة العقود المؤجلة تسليم ديسمبر للنفط برنت قرب مستوى 93 دولارًا للبرميل، فيما استقرت أسعار النفط الخام قرب مستوى 86 دولارًا للبرميل.

سعر برنت يصل لـ 92.37 دولار للبرميل

ووفقا لموقع sa.investing، سجلت أسعار النفط برنت اليوم للعقود الآجلة تسليم ديسمبر، صعوداً بمقدار 0.74 نقطة ومعدل تغير قدره 0.81% في الاتجاه الصاعد، ليتم التداول عند 92.37 دولار للبرميل الواحد، مقارنة بسعر الإغلاق في الجلسة السابقة والبالغ 91.62 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة العقود الآجلة تسليم ديسمبر للنفط الخام في هذه اللحظة، بمقدار 0.69 نقطة، ونسبة تغير 0.82% في الاتجاه الموجب، ليتم التداول عند 85.18 دولار للبرميل مقارنة بالسعر عند إغلاق جلسة الأمس والبالغ 84.53 دولار للبرميل، فيما كان الافتتاح عند 84.87 دولار للبرميل.

توقعات بوصول برنت إلى 93.21 دولار للبرميل اليوم

وهناك توقعات بأن يصل سعر النفط برنت اليوم إلى أعلى مستوى له عند 93.21 دولار للبرميل، فيما يصل إلى أدنى مستوى له عند 90.83 دولار للبرميل، كما أنه من المتوقع أن يصل سعر النفط الخام اليوم إلى أعلى مستوى له عند 85.47 دولار للبرميل، بينما يصل إلى أدنى مستوى له عند 84.25 دولار للبرميل.

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