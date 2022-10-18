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«الخارجية الأمريكية»: الصين وضعت جدولًا زمنيًا للاستيلاء على تايوان
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«الخارجية الأمريكية»: الصين وضعت جدولًا زمنيًا للاستيلاء على تايوان

«الخارجية الأمريكية»: الصين وضعت جدولًا زمنيًا للاستيلاء على تايوان

«الخارجية الأمريكية»: الصين وضعت جدولًا زمنيًا للاستيلاء على تايوان
١١:٥٣:٣٥ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الصين تريد الاستيلاء على تايوان ضمن “جدول زمني أسرع بكثير” من السابق.

بلينكن: الرئيس الصيني يتبع نهجًا أكثر عدوانية

وحذر بلينكن، خلال منتدى في جامعة ستانفورد مع وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، من أن الرئيس الصيني شي جين بينج يتبع نهجًا أكثر عدوانية تجاه الجزيرة.

وأضاف أن العالم بدأ يرى بروز صين مختلفة تمامًا في السنوات الأخيرة تحت قيادة شي جين بينج، معتبرًا أن هناك توجهات قمعية أكثر في الداخل، وعدوانية أكثر في الخارج، حسب “روسيا اليوم”.

الرئيس الصيني يخلق توترًا هائلاً بشأن تايوان

واتُهم، الرئيس الصيني بـ”خلق توترٍ هائلٍ” من خلال تغيير النهج تجاه تايوان، مشيرًا إلى أن الصين اتخذت قرارًا جوهريًا مفاده أن الوضع الراهن لم يعد مقبولًا، وأن بكين مصممة على متابعة عملية إعادة التوحيد في جدول زمني أسرع بكثير.

وأشار إلى أنه سبق وأن حذرت شخصيات عسكرية أمريكية بارزة من أن الصين وسعت قواتها العسكرية إلى الحد الذي قد يمكنها من غزو تايوان في وقت قريب.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه الصين أنها تسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها تحتفظ بالحق في استخدام القوة للاستيلاء عليها إذا لزم الأمر، خصوصًا إذا أعلنت الجزيرة استقلالها رسميًا.

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الكلمات الدلالية:
الرئيس الصيني الصين بلينكن تايوان جزيرة تايوان

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