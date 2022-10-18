شركة نقل وتقنيات المياه تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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اعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

أخصائي مشتريات المشروع

الوصف الوظيفي

أخصائي مشتريات المشروع مسؤول عن تسليم تسليمات المشتريات في المشاريع المخصصة والأهداف والأهداف المتفق عليها لضمان تحقيق مراحل تطوير المنتج وتحقيق أهداف تكلفة المواد والتسليم والجودة أثناء الامتثال للسياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية وإجراءات التشغيل ذات الصلة .

المؤهلات والخبرة

من 4 إلى 7 سنوات من الخبرة في المجال، درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع أو في أي مجال ذي صلة.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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