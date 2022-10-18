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لتحسين الخدمات.. «سلامة المرضى» يُدشّن مبادرة الاختيار بحكمة
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لتحسين الخدمات.. «سلامة المرضى» يُدشّن مبادرة الاختيار بحكمة

لتحسين الخدمات.. «سلامة المرضى» يُدشّن مبادرة الاختيار بحكمة

لتحسين الخدمات.. «سلامة المرضى» يُدشّن مبادرة الاختيار بحكمة
١١:٥٢:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دشن المركز السعودي لسلامة المرضى بالتعاون مع برنامج أداء الصحة “مبادرة الاختيار بحكمة” التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية.

وجاء التدشين بحضور مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي، حيث تهدف مبادرة الاختيار بحكمة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

إشراك المرضى في الخطة العلاجية

وهذا التحسين يكون من خلال إشراك المرضى وذويهم في الخطة العلاجية المتبعة، وتعزيز دور التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من التدخل الطبي.

وقال مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر بن عبد الكريم الأصقه، إنه تم إنشاء لجنة توجيهية وطنية؛ لضمان تشجيع وتمكين المرضى وعائلاتهم للمشاركة مع الفريق الطبي المعالج في اتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع أفضل الممارسات والأعراف الطبية المتبعة.

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الكلمات الدلالية:
الخدمات الصحية المركز السعودي لسلامة المرضى سلامة المرضى مركز سلامة المرضي

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