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أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١١:١٣:٥٢ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل”  أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، الموافق 18 من أكتوبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.65.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.10

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنية إسترليني 4.26

فرنك سويسري 3.78

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الكلمات الدلالية:
أسعار العملات العملات سعر الدولار سعر اليورو

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