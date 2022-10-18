في خطاب شامل.. ولي عهد الكويت يطالب بالبعد عن المهاترات والالتزام بأدب الحوار

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طالب نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالبعد عن المهاترات في مجلس الأمة والأصوات الخارجة عن أدب الحوار.

خطاب شامل أمام مجلس الأمة

ودعا في خطاب شامل أمام مجلس الأمة، لاحترام صلاحيات الأمير الدستورية، وعدم الاعتراض عليها أو التشكيك فيها، وأنه على الجميع عدم الاستماع لأصوات الفتنة التي تريد ضرب الوحدة الوطنية.

الجميع شركاء في تحمل المسؤولية

وأضاف أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية شعبًا وأسرة حكم، وخطاب اليوم يؤسس لمرحلة جديدة، مشددًا على أعضاء السلطة التشريعية عدم المساومة على القوانين التي تتعلق بالبلاد وأمنها.

على الحكومة وضع خطة إستراتيجية

وأوضح انه يأمل من أعضاء السلطة التشريعية أن يمارسوا مهامهم بصدق كي لا يفقدوا ثقة القيادة وثقة الشعب بهم، موجهًا الحكومة لوضع خطة إستراتيجية توضح فيه برنامج عملها وصولاً إلى “الحكومة الرشيدة”.

توجيه الحكومة لمبادرتي “المراجع الخفيّ” و”المبلّغ السريّ”

وأكد أنه سيكون شخصيًا أول من يحاسب الحكومة على “خطة عملها” قبل أعضاء مجلس الأمة أنفسهم، وأنه يوجّه الحكومة لمبادرتي “المراجع الخفيّ” و”المبلّغ السريّ” لضمان نزاهة العمل وصدقه.

على السلطتين التشريعية والتنفيذية تفعيل دور الشباب

وأعرب عن أمله في انتهاء النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح التوافق والانسجام وصدق النوايا، لافتًا إلى أنه يكفي الكويت ما أُهدِر فيه من أموال، وأنه على السلطتين التشريعية والتنفيذية تفعيل دور الشباب.

وأشار إلى أن الدولة تسعى ليكون المواطنون طرفًا شعبيًا مشاركًا في أعمال مجلس الأمة والحكومة، مؤكدًا أن الدولة ستتابع كل ما يحدث من تصرفات تصدر عن جميع أجهزة الدولة وسنحاسب ونعاقب على الإهمال والتقصير.

مجلس الأمة الكويتي الجديد يعقد أول جلساته بعد الانتخابات

جاء ذلك خلال عقد مجلس الأمة الكويتي الجديد اليوم، أول جلسة له بعد الانتخابات وذلك بحضور ولي العهد ورئيس الحكومة، حيث وصل ولي العهد إلى قاعة عبدالله السالم، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

ويوم أمس، استقبل ولي العهد بقصر بيان سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.

رئيس الوزراء: مصلحة الكويت أولاً وأخيرًا

كما تعهّد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بتسخير كل الطاقات لرفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، من خلال العمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة وفق الأولويات التنموية الملحة.

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