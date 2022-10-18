لإنقاص وزنك بسرعة.. ابدأ يومك بالبيض والبروتين

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كشف الدكتور مايكل موسلي، أخصائي التغذية البريطاني، أن أفضل طريقة لفقدان الوزن بسرعة، هو بداية اليوم بتناول البيض بمختلف الطرق سواء كان مسلوقًا أو مخفوقًا أو مقليًا.

وأضاف أن البيض يعتبر جزءًا لا يتجزأ من وجبة الإفطار التي تُنقص الدهون، لأنه سيجعلك تشعر بالشبع مقارنة بتناول الحبوب أو الخبز المحمص، بحسب ما نقله “ديلي إكسبريس”.

تناول البيض مع مصدر ثانٍ للبروتين

ونصح الطبيب البريطاني بتناول البيض مع مصدر ثانٍ للبروتين والخضار لإعداد وجبة مفيدة ومتكاملة، على سبيل المثال مع جبن البارميزان أو السلمون المدخن مع رشة من الفلفل الحار.

وحث على اختيار البروتين قليل الدهن مثل الأسماك الزيتية أو الديك الرومي، واستخدام اللحوم المصنعة باعتدال، مثل السلامي أو النقانق.

وبين أن الإفطار المتكامل يتطلب إضافة الفطر الغني بفيتامين (د) والسبانخ الغنية بالمغذيات، والكركم والثوم، ورقائق الفلفل الحار التي تسرع عملية التمثيل الغذائي إلى البيض والتمتع بمذاق لذيذ.

يشار إلى أن البيضة المسلوقة متوسطة الحجم تحتوي على حوالي 6.4 جرام من البروتين وحوالي 66 سعرة حرارية، ويؤدي تناول وجبة الإفطار الغنية بالبروتين إلى كبح أي رغبة في وجبات خفيفة غير صحية أثناء النهار.

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