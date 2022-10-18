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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 175 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 175 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 175 ريالاً
١١:٢٧:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 18 من أكتوبر 2022، خلال تعاملات الصباح بشكل طفيف.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 200.09 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 183.42 ريال.

عيار 21 يسجل 175.08 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 175.08 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 150.07 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 116.72 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 100.04 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6223 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1401 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 200,089 ريال.

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الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب الذهب الذهب عيار 21 بورصة المملكة

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