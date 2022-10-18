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مجلس الضمان الصحي: انتهاء التغطية التأمينية للمؤمَّن عليهم في هذه الحالات

مجلس الضمان الصحي: انتهاء التغطية التأمينية للمؤمَّن عليهم في هذه الحالات

مجلس الضمان الصحي: انتهاء التغطية التأمينية للمؤمَّن عليهم في هذه الحالات
١٠:٤٥:٢٧ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس الضمان الصحي، أن هناك 4 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للمؤمن عليهم.

وأوضح المجلس أن تلك الحالات هي:

1-استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة.

2-انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها.

3-عند وفاة المؤمن له.

4-عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين).

وأوضح المجلس، وفق ما نقلته صحيفة “عكاظ”، أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه من السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي.

وتابع أن التأمين في القطاع الخاص يكون بالتعاقد مع شركة تأمين صحي مؤهلة، وإصدار وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل الحد الأدنى لشبكة مقدمي الخدمة المعتمدين.

وبدأ مجلس الضمان الصحي أوائل الشهر الجاري، بتطبيق العمل بالوثيقة الجديدة، وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية.

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الكلمات الدلالية:
التأمين الصحي التغطية التأمينية انتهاء التأمين الصحي مجلس الضمان الصحي وثيقة التأمين

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