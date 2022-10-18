عاجل.. بحضور ولي العهد.. مجلس الأمة الكويتي الجديد يعقد أول جلسة له بعد الانتخابات

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عقد مجلس الأمة الكويتي الجديد، اليوم، أول جلسة له بعد الانتخابات وذلك بحضور ولي العهد ورئيس الحكومة.

ولي العهد يصل إلى مبنى مجلس الأمة

وصباح اليوم، وصل نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى قاعة عبدالله السالم، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

وحسب صحيفة “القبس”، فقد دخل عدد من النواب والوزراء إلى قاعة عبدالله السالم قبل بدء احتفال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر.

وقرأ الأمين العام لمجلس الأمة مرسوم الدعوة لانعقاد الدور العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر.

وفي كلمة سموه أمام الحضور، قال ولي العهد: إنه يطيب له أن ينقل لكم أسمى تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي يرى ما قام به الجميع من أعمال لصالح الوطن».

ويوم أمس، استقبل ولي العهد بقصر بيان، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.

رئيس الوزراء: مصلحة الكويت أولاً وأخيرًا

كما تعهّد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتسخير كل الطاقات لرفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، من خلال العمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة وفق الأولويات التنموية الملحة.

وأكد الأمير مشعل، أنه على المجلس الترفع عن المزايدة، ورفع الجلسات قبل موعدها، وارتفاع أصوات تُخرج عن أدب الحوار، وأن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية شعبًا وأسرة حكم، مشيرًا إلى أنه سيتابع ويحاسب الحكومة على برنامج عملها قبل مجلس الأمة.

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