أبرزها الهاتف والمقاطعة.. 5 محظورات عند مجالسة كبار السن

تواصل – فريق التحرير:

أوصى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، تجنب 5 أمور خلال التواصل مع كبار السن ومجالستهم، أبرزها عدم الحديث في الهاتف أو مقاطعتهم خلال الحديث.

جاء ذلك في إنفوجراف نشره المجلس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

5 محظورات عند مجالسة كبار السن

وقال المجلس: “فسر، لا تقاطع، أنصت، احترم، اهتم، خطوات بسيطة تفرق عند حديثك مع كبير السن”.

وأوضح المجلس أن الأمور الخمسة التي يجب تجنبها عند الحديث مع كبار السن هي:

1-الابتعاد عن إشعار كبار السن بأنهم جيل مختلف كون ذلك يشعرهم بالنقص.

2- تجنب مقاطعتهم أثناء التحدث لأن كبير السن قد يفقد الاسترسال والقدرة على إكمال الجملة عند مقاطعته وهو يتحدث.

3- تجنب استخدام الهاتف عند مجالسة كبار السن لأن ذلك يشعرهم بعدم الاهتمام والإنصات.

4- الابتعاد عن إصدار الأحكام على أحاديثهم كون ذلك يجعلهم ينفرون من البدء في الحديث.

5- تجنب عدم الاهتمام بما يقولون لأن ذلك يشعره بأنك لا تستمتع بالحديث معه.

اقرأ أيضًا:

لدعم كبار السن.. الصحة الخليجي يطلق حملة «زمانهم حاضر»