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أبرزها الهاتف والمقاطعة.. 5 محظورات عند مجالسة كبار السن

أبرزها الهاتف والمقاطعة.. 5 محظورات عند مجالسة كبار السن

أبرزها الهاتف والمقاطعة.. 5 محظورات عند مجالسة كبار السن
١٠:٤٢:٣٠ ص، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوصى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، تجنب 5 أمور خلال التواصل مع كبار السن ومجالستهم، أبرزها عدم الحديث في الهاتف أو مقاطعتهم خلال الحديث.

جاء ذلك في إنفوجراف نشره المجلس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

5 محظورات عند مجالسة كبار السن

وقال المجلس: “فسر، لا تقاطع، أنصت، احترم، اهتم، خطوات بسيطة تفرق عند حديثك مع كبير السن”.

وأوضح المجلس أن الأمور الخمسة التي يجب تجنبها عند الحديث مع كبار السن هي:

1-الابتعاد عن إشعار كبار السن بأنهم جيل مختلف كون ذلك يشعرهم بالنقص.

2- تجنب مقاطعتهم أثناء التحدث لأن كبير السن قد يفقد الاسترسال والقدرة على إكمال الجملة عند مقاطعته وهو يتحدث.

3- تجنب استخدام الهاتف عند مجالسة كبار السن لأن ذلك يشعرهم بعدم الاهتمام والإنصات.

4- الابتعاد عن إصدار الأحكام على أحاديثهم كون ذلك يجعلهم ينفرون من البدء في الحديث.

5- تجنب عدم الاهتمام بما يقولون لأن ذلك يشعره بأنك لا تستمتع بالحديث معه.

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يوضح المنشور خطوات يجب تجنبها عند التواصل مع كبار السن - إشعارهم بأنهم من جيل مختلف يشعر كبير السن بالنقص عن تحدثك معه عن أمور لا يعرفها دون أن تقوم بتفسيرها - مقاطعتهم أثناء التحدث قد يفقد كبير السن الاسترسال والقدرة على إكمال الجملة عندما تقاطعه وهو يتحدث - استخدام الهاتف عند مجالستهم يشعر كبير السن بعدم الاهتمام والإنصات عندما تنشغل بهاتك حال جلوسك معه - إصدار الأحكام على أحاديثهم ذلك ينفّر كبير السن من البدء في الحديث ، احترم مقترحاته وآرائه وخذها بصدر رحب - عدم الاهتمام بما يقولون عدم تفاعلك مع كبير السن يشعره بأنك لم تستمتع بالحديث معه ، ولا تهتم بحديثه

الكلمات الدلالية:
الحديث مع كبار السن الصحة الخليجي كبار السن مجالسة كبار السن

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