هاشتاق “الضمان الاجتماعي المطور” يتصدر التريند.. ومغردون يطالبون بهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الضمان الاجتماعي المطور” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيما تداول مغردون آلاف التغريدات للتعريف بالخدمة الجديدة وما تقدمه من مميزات.

3 فئات يشترط لهم إرفاق عقد إيجار باسمهم

1- الأعزب المستقل.

2- المطلقة بدون أبناء.

3- الأرملة بدون أبناء.

ثلاثة آخرين لا يشترط إرفاق مستندات للمسكن

1- المتزوج/ة.

2-الأرملة بأبناء.

3-المطلقة بأبناء.

وطالب عدد من المغردين، القائمين على البرنامج باستثناء الاستقلالية لمن أعمارهم فوق 60 سنة.

وأوضحوا أن الأغلب من الأرامل لايوجد لديهم تابعون، ويسكنون في بيوت شعبية، ولاتوجد صكوك ولا عقود إيجار.

إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يمكن إضافة تابع عندما يكون الطلب تحت الدراسة بالضمان الاجتماعي.

وبينت الوزارة “أنه يمكن إضافة أو حذف التابعين بعد صدور الأهلية من خلال التعديل على بيانات الملف الموحد، أو سحب الطلب وإعادة التقديم بعد 24 ساعة.

أيضا، حددت وزارة الموارد البشرية، عدة خطوات عند إضافة تابع جديد عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهي كالتالي:

1- الدخول للمنصة.

2- الملف الموحد.

3- بيانات التابعين.

4- إضافة تابع جديد.

5- اختيار نوع التابع (قريب- موصي عليه- شريك سكن).

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