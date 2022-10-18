إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، و 38 درجة في المدينة المنورة والدمام والأحساء، و37 درجة في جازان والعلا وحفر الباطن ورفحاء، و36 درجة في جدة ويتبع والقريات والخرج، و35 درجة في الرياض.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة 26 درجة مئوية.

طقس مستقر على معظم أنحاء المملكة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسًا مستقرًا – بمشيئة الله تعالى – على معظم مناطق المملكة، وسماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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«الأرصاد» يتوقع طقسًا مستقرًا اليوم على معظم أنحاء المملكة