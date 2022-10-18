حساب المواطن: اصرف 6 دفعات مع تنشيط حسابك البنكي بهذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إن المستفيد يمكنه عقب تنشيط حسابه البنكي وتأكيد التنشيط أن يحصل على 6 من الدفعات المعلقة كد أقصى.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، قال فيه: “لو سمحت أنا قبل أيام تجمد حسابي البنكي ودخلت صفحتي بحساب المواطن، ووجدت مكتوب دفعة مرفوضة بسبب تجميد حساب بنكي، ماذا أفعل؟”.

ورد حساب المواطن عليه قائلاً: “في حال تم تنشيط الحساب البنكي يلزمك الدخول عبر البوابة (الدفعات المالية) والضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي، وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات”.

دفعة أكتوبر من حساب المواطن

والاثنين الماضي، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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